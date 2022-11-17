Группа «Кино» перед концертом в Барнауле объявила о выпуске нового альбома
В него войдут все студийные записи коллектива за прошедшие 10 лет
17 ноября 2022, 11:11, Илья Звягинцев
Музыканты группы «Кино» перед концертом в Барнауле объявили о выпуске нового альбома. Анонс опубликовали в сообществе коллектива во «ВКонтакте».
«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни „Кино“ в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — сказано в сообщении.
Сет-лист музыканты пообещали опубликовать позднее, а камерную презентацию альбома планируют провести 24 декабря.
Напомним, что в Барнауле группа «Кино» выступит с концертом 18 ноября.
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