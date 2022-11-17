Группа «Кино» перед концертом в Барнауле объявила о выпуске нового альбома

Музыканты группы «Кино» перед концертом в Барнауле объявили о выпуске нового альбома. Анонс опубликовали в сообществе коллектива во «ВКонтакте».

«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни „Кино“ в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — сказано в сообщении.

Сет-лист музыканты пообещали опубликовать позднее, а камерную презентацию альбома планируют провести 24 декабря.

Напомним, что в Барнауле группа «Кино» выступит с концертом 18 ноября.