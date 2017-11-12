Группа Spice Girls намерена воссоединиться для записи нового альбома

Пять участниц популярной в 90-е годы британской поп-группы Spice Girls в следующем году планируют воссоединиться для записи нового музыкального альбома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Кроме того, издание сообщает, что группа примет участие в некоторых телепроектах. Записать альбом согласились все пять девушек, даже Виктория Бекхэм, которая ранее высказывалась против подобных предложений.

Это предложение начали обсуждать еще летом, и вот теперь это стало известно. Журналисты утверждают, что инициатором возрождения группы стала бывшая участница коллектива Мэл Си.

Отметим, в прошлом году коллектив планировал отметить 20-летие группы новым концертным туром, но участницы не смогли договориться, так как Виктория Бекхэм и Мелани Си отказались принять в нём участие.

Группа была создана в Лондоне в 1994 году. Первой группу покинула в 1998 году солистка Джерри Холлиуэлл. Тогда группа находилась на пике популярности. В 2001 году уже все участницы занимались собственными проектами, хотя официального заявления о распаде группы сделано не было.