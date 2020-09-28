Гвинет Пэлтроу снялась полностью голой в честь своего дня рождения

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в честь 48-летия опубликовала фото в обнаженном виде в своем Instagram.

На кадре актриса предстала полностью голой – Пэлтроу позирует под деревом в саду собственного дома, прикрывая оголенную грудь рукой. Из аксессуаров на ней только кожаный браслет.

"Сегодня я в костюме, в котором родилась. Спасибо за ваши поздравления!" – подписала актриса публикацию, которая уже набрала более 800 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом Пэлтроу. "Твой самый лучший наряд", "Если бы у меня было такое тело – я бы ходила голой всегда", "С днем рождения, красотка!" – пишут фанаты в комментариях.