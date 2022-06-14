Хороводы на фоне гор. Как прошел День России на Бирюзовой Катуни

Хороводы, народные песни, яркие костюмы на фоне горных пейзажей — таким был праздник в честь Дня России на Бирюзовой Катуни 12 июня. Уже в десятый раз здесь провели фестиваль народных культур, на который приехали участники и зрители из разных регионов России. Локация для фестиваля выбрана удачно: красивый вид на горы, а рядом мост через Катунь, с которого можно полюбоваться алтайскими пейзажами. Корреспондент amic.ru тоже побывал на мероприятии и увидел весь его размах.

Новости

Фоторепортажи Танцы из прошлого и поиск эликсира вечной молодости. Как прошла «Музейная ночь» в Барнауле

Атмосфера единения

День России на Бирюзовой Катуни в Алтайском крае не просто праздник, а масштабный фестиваль национальных культур, который привлекает тысячи гостей. Идет он несколько дней. В этом году мероприятие стартовало 8 июня. Четыре дня шли научно-практические конференции, семинары, конкурсы национальных кухонь, вечерки, мастер-классы и другие мероприятия. 12 июня состоялся главный праздник на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».

Зрители начали собираться 12 июня на «Бирюзовой Катуни» рано утром, задолго до торжественного открытия праздника. С утра же на территории туркомплекса началась торговля сувенирами и товарами народного промысла.

Творческие коллективы собирались вместе и пели народные песни. Гости фестиваля общались и фотографировались с участниками, подпевали и восхищались танцевальными талантами артистов. Радовали взгляд яркие народные костюмы участников фестиваля. Этот праздник помогает понять, насколько многонациональна наша страна, говорят зрители.

День России на Бирюзовой Катуни/ Антон Дегтярев

«Фестиваль хорош тем, что здесь можно узнать много интересного. Многие костюмы, которые тут есть, я никогда не видела, песни не слышала. Так что такой фестиваль — хороший повод познакомиться с культурами разных народов», — поделилась Ольга, жительница Кемерово.

В этом году День России на Бирюзовой Катуни вновь собрал тысячи гостей со всех городов Сибири. Некоторые зрители узнали о празднике из рекламных билбордов, находясь на отдыхе в Горном Алтае и решили заехать посмотреть.

«Мы из Омска, впервые отдыхаем в Горном Алтае. Здесь и так красиво, а тут еще праздник. Совпало два в одном. Все очень атмосферно, очень самобытные костюмы, организация на уровне. Можно сказать, нам повезло. Я в восторге», — поделилась посетительница фестиваля.

Многие приезжают на фестиваль целенаправленно. Например, Елена, жительница Бийска является большой поклонницей народного творчества. Говорит, приехала на Бирюзовую Катунь, чтобы полюбоваться природой, костюмами, танцами и «проникнуться атмосферой единения».

Кто выступал

Среди участников участников фестиваля — известные творческие коллективы из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Как рассказал режиссер программы гала-концерта Сергей Старостин, основу составили творческие коллективы из регионов Сибири. Однако на приглашение также откликнулись коллективы с Урала, из Чебоксар и Казахстана, приехали представители Перми, Читы и Москвы.

Зрителей порадовало выступление народного ансамбля «Уяв» из Чебоксар, который хорошо знают и любят не только в России, но и в Турции, Венгрии, Франции и других странах. Его участники Владимир и Зоя приехали на Алтай уже в третий раз. И День России на Бирюзовой Катуни они любят за атмосферу и гостеприимство.

«Нас хорошо встречают, мы очень довольны. Здесь красивое, чудесное место, горы замечательные, народ очень приветливый, организаторы все четко планируют», — отмечает женщина.

Артисты рассказывает, что на фестивале участники общаются, обмениваются адресами и приглашают друг друга в гости. Так, некоторые коллективы уже собираются ехать в Чебоксары на День республики 24 июня.

Владимир и Зоя из ансамбля «Уяв"/ Антон Дегтярев

Ветераны и новички

А кто-то приехал на фестиваль на Бирюзовой Катуни в новом статусе. Среди них — Аля из барнаульского коллектива «Нур-Алтай» (относится к Центру казахского языка и культуры АлтГПУ). Раньше она была просто зрителем праздника, а в этом году выступала на сцене.

«Мне все очень нравится. Немного волнительно. Мы танцуем, показываем казахские традиции. Начинали готовиться с января, так что были уверены, что все пройдет хорошо», — рассказала она.

Корифей фестиваля — председатель алтайского белорусского землячества Елена Кривоус. В этом году она несколько раз поднималась на сцену за наградами. Ее коллектив участвует в празднике на Бирюзовой Катуни все десять лет и почти всегда побеждает в конкурсах. Вот и в этом году белорусы заняли первое место в конкурсе национальной кухни. Однако, как отмечает Елена, самое главное — это не победа в конкурсе, а возможность собраться всем вместе и рассказать о своем народе:

«Фестиваль предоставляет площадки, с помощью которых можно рассказать о себе. Здесь всегда так много всего, что даже сложно все охватить. Мы знакомимся с мастерами из других регионов, ездим друг к другу на праздники».

Все 10 лет в празднике участвует и Ирина Линдт из ансамбля «Верея» (Барнаул). Весь год ансамбль готовится и ждет Дня России, потому что каждый раз организаторам удается придумывать что-то новое, говорит артистка. «Фестиваль приглашает новые коллективы, которые достоверно производят культуры различных народов. Это очень ценно. Это общение, благодаря которому происходит сохранение культуры. В этом году мы живем по соседству с Чебоксарами, очень радушные люди, пели и утром, и вечером, целый день», сказала она.

«Фестиваль обрел крылья»

В этом году главной темой фестиваля стала история национального застолья, рассказывает режиссер программы гала-концерта Сергей Старостин. И почти год творческие коллективы искали и готовили материал, подходящий к этой идее — это и величание хозяев, пляски и застольные песни. Многие — знакомы каждому зрителю. И наверное поэтому праздник в этот раз получился особенно душевным.

Впрочем, по словам Старостина, за 10 лет существования фестиваля «обрел крылья» и стал масштабнее. Об этом же говорит и заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, который стал одним из главных почетных гостей мероприятия. Снесарь признался, что когда власти только-только решили проводить фестиваль народных культур на Бирюзовой Катуни, они даже «не рассчитывали на такой масштаб».

«Мы никогда не придерживаемся консервативных форм, организаторы всегда стараются найти что-то новое и заинтересовать и участников, и зрителей. Сегодня все мы истосковались по прямому общению друг с другом, поэтому мероприятие проходит при таком скоплении зрителей», — рассказал секрет успеха Виталий Снесарь.

Сергей Старостин считает, что перспективы у фестиваля весьма позитивные, и в будущем у мероприятия может появиться еще больше локаций и жанров. Но главное, отмечает он, чтобы люди продолжали делиться на этой площадке своим опытом и учиться новому друг у друга.

Новости

Прочее Как прошёл праздник "Цветение маральника" в Алтайском крае. Фоторепортаж