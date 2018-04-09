Храм, объединяющий церковь, мечеть и синагогу, построят в Берлине, сообщает РИА "Новости".

Строительство начнется в 2019 году. Оно продлится около двух лет. Здание будет возведено в "самом сердце" немецкой столицы — на Рыбацком острове.

Идея проекта заключается в "обмене идеями и мнениями между представителями различных религий". К диалогу приглашают даже атеистов. Такие собрания планируют проводить в центральном зале храма.

Удивительно, что в процессе строительства будут учтены все особенности устройства храмов разных религий, несмотря на то, что все они будут находиться под одной крышей.