Художник облил фото о войне на Украине на выставке в Москве

Фото: kudago.com

Полиция начала проверку из-за порчи работ фотографов Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященных вооруженному конфликту на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, московские журналисты увидели, что некий художник Антон Беликов проходил мимо представленных работ в Сахаровском центре и облил из баллончика фотографии. В этот момент он кричал оскорбления в адрес организаторов выставки.

После этого он начал говорить, что выступает "против фашистов" и что на фотографиях изображены "люди, убивающие женщин и детей".

Сейчас полиция проверяет инцидент и ведет поиски совершившего акт вандализма.