"И ничего такого, наставлены рога". Шнуров намекнул, что сын Собчак не от Виторгана

Сергей Шнуров 2 февраля выпустил новый клип, который сразу оказался в центре скандала. Видео в соавторстве с певицей Зоей завуалированно посвящено, судя по всему, Ксении Собчак. В частности, там прозвучали такие строчки: “И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган”. Вероятно, тут идёт речь о романе Собчак с российским политиком Сергеем Капковым, случившемся в 2010 году, и её бывшем муже, актёре Максиме Виторгане, в браке с которым она родила сына.

Игнорировать такие намёки никто не стал. Сама Ксения ответила Шнурову в Instagram:

“<...> Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, “в говно”, но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная (попа), текстами уровня “аншлаг-аншлаг” и клипами, на которые жена денег не даёт <...>, — написала она.



Максим Виторган записал видеообращение, в котором задаёт вопрос о серьёзности шуток о своём сыне.

“<…> Ты серьёзно, чувак? Ты же был хулиганом нашего времени — ты во что выродился? Постарайся как-то стареть если не красиво, то хоть с достоинством”.

Отреагировал на клип и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с News.ru он колко высказался о поведении лидера группы “Ленинград”. По мнению Пригожина, Шнуров всего лишь хочет “хайпануть” на имени Собчак.

Режиссёр Константин Богомолов — нынешний муж Ксении Собчак — сравнил Сергея Шнурова с главным героем романа Михаила Булгакова “Собачье сердце”. “Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова”, — написал режиссёр на своей странице в Instagram.