Идем в кино: какие новые фильмы покажут в Барнауле 14 апреля?

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Пять новых картин появятся на большом барнаульском экране 14 апреля. Основной премьерой станет продолжение фэнтези-саги "Белоснежка и охотник 2". Что еще можно будет посмотреть барнаульцам в кино, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

В главных ролях "Белоснежка и охотник 2" снялись Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, Эмили Блант и Джессика Честейн. Зрителям покажут историю, которая случилась до того, как Белоснежка победила злую королеву Равенну. Во второй части сестра Равенны – ледяная королева Фрейа – сбегает в отдаленный северный замок из-за предательства. Там она начинает тренировать воинов–охотников, двое из которых влюбляются друг в друга. Узнав об этом, Фрейа прогоняет своих учеников, но ей придется встретиться с ними вновь, когда она решит воскресить свою сестру с помощью волшебного зеркала.

"Преступник"

По сюжету фильма катастрофу мирового масштаба генетики пытаются остановить, перенеся воспоминания и умения погибшего оперативника ЦРУ опасному преступнику, чтобы тот закончил операцию по спасению.

"Высотка"

Картина покажет жизнь обитателей элитной высотки, где соседствуют люди разных социальных статусов. Снаружи всё выглядит благопристойно, но внутри все живут по законам джунглей.

"Контрибуция"

Российский режиссер Сергей Снежкин представит зрителям свою работу – фильм "Контрибуция". Действие картины происходит в 1918 году в Перми. Богатая вдова, которую играет Елизавета Боярская, жертвует белой армии дорогой бриллиант, но сокровище пропадает, найти его поручают приговоренному к смерти "красному" следователю.

"Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров"

Для детей на этой неделе выйдет новый мультфильм. Это будет нестандартная история о Робинзоне Крузо, где покажут не то, как человек остается один на один с природой, а как животным приходится столкнуться с неизвестным существом, постоянно попадающим в нелепые истории.