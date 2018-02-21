Игорь Матвиенко призвал запретить хип-хоп в России

Продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко раскритиковал современную музыку для молодежи, которая воспевает наркотики и секс. Об этом пишет РИА "Новости".

Матвиенко отметил, что сам воспитывает пятерых детей, которые сейчас находятся в подростковом возрасте. И его беспокоит музыка, которую сейчас слушает молодежь.

"Сейчас, например, большинство, 90% из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром — хип-хоп, рэп. Пришло это к нам, безусловно, оттуда. Мы на это особо не обращаем внимания. Но дети-то пропитываются этими ощущениями", - отметил продюсер.

Он напомнил, что в Китае, например, хип-хоп просто запретили из-за пропаганды наркотиков. По мнению Матвиенко, это крайняя мера. Но опыт коллег нужно перенять, считает он.