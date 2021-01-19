Российский певец и композитор Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов. По его словам, растительность на лице он начал отращивать еще в молодости, подражая любимым артистам.

"У меня был кумир детства – Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры". У него были прямо усищи! И все они тогда ходили с усами, тот же Леня Борткевич", – рассказал Николаев в интервью исполнительнице Валерии в передаче "Почему я", опубликованной на YouTube.

Композитор объяснил, что тогда ношение усов было очень модным. При этом побриться певцу пришлось лишь один раз в жизни – перед принятием присяги в армии. Тогда ему было 24 года, а растительность на лице выросла уже достаточно внушительной.