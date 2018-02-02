Именитые московские физики проведут сборы для участников школьной олимпиады

Первые в Сибири Межрегиональные учебно-тренировочные сборы Всероссийской олимпиады школьников по физике для учащихся 8-10 классов пройдут в АлтГТУ с 3 по 5 февраля. Участие в сборах бесплатное.

В сборах примут участие около 140 школьников из Алтайского края, Кемеровской области и Ставропольского края – регионов с присутствием компании "ЕвроХим", Сибирской угольной энергетической компании и Сибирской генерирующей компании.

Мероприятие пройдет на площадках Центра детского научно-технического творчества "Наследники Ползунова" при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Работать со школьниками будут разработчики и члены Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады Максвелла по физике:

Сергей Варламов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Специализированного учебно-научного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник кафедры физики Московского института открытого образования, один из авторов журнала "Потенциал", лауреат гранта Фонда "Династия" в номинации "Наставник будущих ученых"

Алексей Гуденко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики Московского физико-технического института

Константин Соломатин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, председатель жюри регионального этапа Олимпиады Максвелла по физике.

5 февраля Сергей Варламов организует в АлтГТУ практическую образовательную программу "Удивительная физика".