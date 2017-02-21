Интеллигентный рэпер с душой Нигатив выступит в Барнауле в начале марта

В 2006 году он попал в десятку самых перспективных рэперов страны по версии сайта Rap.ru. Известный российский исполнитель Нигатив, участник группы "Триада", давно обзавелся своей армией поклонников, а 10 марта он выступит в Барнауле в клубе Garage.

"Это самая качественная музыка, которая так нужна нашему городу", – объясняют организаторы мероприятия.

Исполнитель презентует в краевой столице свой шестой по счету сольный альбом "NIX ET NOX", а также исполнит полюбившиеся публике хиты. Начало концерта в 19:00, а все подробности читайте в группе мероприятия.