На бис. Алтайский театр драмы устроит дополнительный показ популярного спектакля «Интуиция»

Небесный суд, спектакль-сопереживание, трудный выбор одной из нескольких душ — жители Барнаула получат ещё одну возможность посмотреть новый, но уже полюбившийся спектакль Александра Цыпкина и Константина Хабенского. Дополнительный показ «Интуиции» организует Алтайский краевой театр драмы им. Василия Шукшина. Он состоится в выходной, 4 ноября.

«Уже второй сезон билеты на „Интуицию“ расходятся сразу после начала продажи. Так и сейчас. Почти не осталось мест на 9 ноября, остались последние билеты на показ 17 ноября. Поэтому мы открываем продажи на 4 ноября. Это прекрасный подарок и для фанатов спектакля, и для тех, кто уже давно собирается его посмотреть», — рассказали в пресс-службе театра.

Напомним, что «Интуиция» поставлена в 2021 году по тексту российского писателя Александра Цыпкина. Артист Константин Хабенский выступил художественным руководителем проекта. К работе также привлекали звёздную команду столичных режиссёров и постановщиков, а также несколько поколений артистов краевой драмы — от ветеранов до новичков.

«Интуиция» — это спектакль-исповедь, где 13 человек, застигнутые врасплох внезапной смертью, по очереди открывают душу перед невидимым собеседником. В постановке играют заслуженные артисты России Надежда Царинина, Николай Мирошниченко, Антон Кирков, а также Вадим Синицын, Лена Кегелева, Константин Кольцов, Елена Адушева и другие. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра. Начало спектакля в 17:30.

КАУ «Алтайский краевой театр Драмы им. В.М. Шукшина»

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