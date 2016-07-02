Известный французский поэт Ив Бонфуа скончался в возрасте 93 лет

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Знаменитый поэт Ив Бонфуа скончался во Франции в возрасте 93 лет, сообщает "Российская газета".

Поэт написал за всю свою жизнь свыше 100 книг, которые были переведены на 30 языков. Особенную известность писатель получил после стихотворного перевода пьес Уильяма Шекспира на французский язык.

Литератора неоднократно включали в списки вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.

Первый его поэтический сборник вышел в 1946 году.