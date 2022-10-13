К-pop войска. Участников группы BTS могут призвать в корейскую армию

Кумиры молодёжи, корейские айдолы и легенды современного K-pop группа BTS всем составом может отправиться в армию. Об этом сообщает CBS.

Согласно законодательству Южной Кореи, службу в армии должны пройти все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Срок службы составляет от 18 до 21 месяца.

Освобождаются от призыва только спортсмены и артисты, которые «повышают национальный престиж» на международной арене.

Накануне прошёл опрос, в рамках которого 54% респондентов заявили о том, что певцы из группы BTS должны отслужить в армии, как и обычные жители страны.

Результаты опроса могут повлиять на Министерство культуры, которое пока не приняло окончательного решения по вопросу службы для артистов.