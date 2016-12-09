Как барнаульцам провести свои выходные и где побывать 10 и 11 декабря?

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Вторые декабрьские выходные будут богаты на интересные культурные события: в краевой столице 10 и 11 декабря пройдут и лекции, и новогодние ярмарки, и разнообразные концерты. Еще не знаете, куда сходить - читайте наш гид и планируйте свой отдых.

Не знаете, что подарить близким на новый год - отправляйтесь на третью Ярмарку Мастеров. Пройдет она 10 декабря в культурном пространстве Loft 24. Здесь соберутся умельцы и любители хэндмейда, которые порадуют все пришедших своими творениями - сувенирами, открытками, одеждой и многим другим.

Галерея "Республика ИЗО" отмечает пятилетний юбилей, в честь которого здесь подготовили для посетителей грандиозный проект – 10 выставок одновременно. Экспозиции откроются 10 декабря в 16:00. Так, можно будет увидеть работы Народного художника России Михаила Будкеева, Татьяны Ашкинази, Елены Булатовой-Пагель, Алексея Чеканова и многих других мастеров.

Фото: altdrama.ru

В 17:30 в театре драмы покажут "Пиковую даму". Это известная всем история о том, как тайна трех карт взбудоражила воображение молодого офицера Германна, который пытается узнать их секрет любыми способами.

А в ДК Барнаула в 18:00 можно будет от души посмеяться на Барнаульской лиге КВН Кубок деда Мороза. Основной темой для шуток будет Новый год. Барнаульские квнщники, а так же гости города, готовятся не только рассмешить зрителей, но и создать праздничное настроение.

В филармонии в субботу можно послушать лекцию от российского музыкального критика, телеведущего и профессионального виолончелиста Артема Варгафтика, который расскажет, как появилась музыка и почему получилась именно такой. Его выступление дополнит Симфонический оркестр ГФАК и дирижер Дмитрий Лузин.

11 ноября в 14:00 в библиотеке имени Вячеслава Шишкова покажут картину "Под электрическими облаками" Алексея Германа-младшего. А после фильм можно будет обсудить.

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Культура Сцена для всех: любительский театр покажет в Барнауле спектакль "Ведунья"

Вечером в воскресенье на сцене Государственной филармонии Алтайского края с программой "Море света" выступит лауреат международных конкурсов, эстонский пианист Танел Йоаметс, слушатели называют его романтиком с обостренной интуицией и ярким утонченным слышанием звука.

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В 17:30 в Loft24 Первая театральная студия покажет новый спектакль "Ведунья". Зрители увидят комедию о непростой женской доле и о том, какую роль в жизни слабого пола занимают мужчины. Как рассказали участники проекта, это история о том, как потомственная ведунья Добромира решается изменить судьбы женщин, оказавшихся в ее в магическом салоне. Кто-то отчаялся встретить свою любовь, кто-то хочет вернуть мужа в семью, а кто-то хочет увести чужого.

В драме в воскресенье пройдет показ комедии "Укрощение строптивой" - шекспироваские страсти от молодого режиссера Алексея Логачева.

Детей на выходных можно сводить в театр кукол "Сказка", где в субботу можно будет посмотреть историю "Бука", а на следующий день - "Машеньку и медведя".

Среди киноновинок этой недели - американская комедия с Дженнифер Энистон "Новогодний корпоратив", триллер "Планетариум" с Натали Портман и Лили-Роуз Мелоди Депп в главных ролях и фильм "Под покровом ночи".