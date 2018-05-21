Как провести свободное время и куда сходить в Барнауле с 21 по 25 мая

На этой неделе пройдет несколько интересных мероприятий, среди них дрифт-шоу, театральные премьеры и концерт знаменитых вокалистов, а подробнее обо всем этом читайте в нашем гиде.

Понедельник

На большой экран вышел фильм "Дэдпул 2" режиссера Дэвида Литча. Если вам понравилась первая часть истории о необычном супергерое, то идите обязательно, а если нет, то эта картина не для вас. Судя по трейлеру, в новой ленте будет еще больше черного юмора, развязных ситуаций и много чего другого, чем может похвастаться этот персонаж.

Среди других киноновинок – ремейк комедии 1987 года "За бортом" и английская картина "Конченая". А для детей в прокат вышел мультфильм "Пчёлка Майя и Кубок мёда"

Вторник

В 18:30 в музкомедии покажут спектакль Цыганский барон (16+) - это признанный шедевр Иоганна Штрауса и жемчужина венской оперетты.

Среда

Новости

Прочее Классика с неожиданной стороны: в МТА покажут спектакль "Алексей Каренин"

В 12:00 в филармонии можно будет послушать симфонический оркестр ГФАК, который исполнит произведение "Петя и Волк" (0+). Изюминкой мероприятия станет песочная анимация от Ирины Казанцевой.

23 и 24 мая в 18:30 в Молодежном театре Алтая пройдет премьера спектакля "Алексей Каренин" (16+). Зрителей ждет история Анны, увиденная глазами обманутого супруга. Постановкой в МТА занялся режиссер Денис Малютин, а главную роль сыграет Анатолий Кошкарев.

В 19:00 на теАRTральной площадке "Спичка" в рамках проекта "Народный театр" покажут историю "Бесприданник" (14+).

В театре драмы в 19:00 можно будет услышать произведения из лучших мировых мюзиклов "Musical Show" (0+). На сцену выйдут Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты.

Четверг

24 мая в Барнауле отметят День славянской письменности и культуры (0+). В 13:00 в Иоанно-Богословском храмовом комплексе начнется хоровой концерт, программа которого составлена из всенародно известных и любимых песен отечественных авторов. Также участие в празднике примут симфонический оркестр филармонии, Мужской вокальный ансамбль филармонии, ансамбль народной песни "Вечерки", хор Покровского собора, Барнаульский духовой оркестр и многие другие коллективы.

Пятница

В конце рабочей недели в МТА в 18:30 покажут спектакль "Карьера и фортуна" (16+), а в музкомедии в это же время можно будет посмотреть "Баядеру" (16+) - это история любви принца Раджами и звезды парижской сцены Одетты.

Ночью в 23:00 на парковке у магазина "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25) состоится открытие летнего спортивного сезона – 2018. В программе дрифт-шоу, мото-стан, велотриал, дрифт-такси, танцы и многое другое.