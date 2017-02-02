Киану Ривз отправится в Сибирь бороться с торговцами алмазами

Знаменитый американский актер Киану Ривз сыграет торговца алмазами из США, который пытается реализовать в Сибири голубые бриллианты. Как пишут голливудские СМИ, продюсировать ленту будут авторы недавних "Пассажиров".



По сюжету, американец пытается продать голубые бриллианты сомнительного происхождения покупателям в России. Сделка с российским торговцем по имени Петр не удается, но герой Ривза страстно влюбляется в Катю, хозяйку закусочной в маленьком сибирском городке.

Режиссер фильма – Мэттью Росс, сценарист – Скотт Смит. Съемки должны начаться в 2017 году.

Отметим, что в ближайшее время в прокат выйдет продолжение боевика "Джон Уик", где главную роль сыграл звезда "Матрицы" Киану Ривз.