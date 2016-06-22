Кинг-Конг в новом фильме будет иметь рекордный рост

Обезьяна Конг в фантастическом фильме "Кинг-Конг: Остров черепа" будет самой большой из всех когда-либо появлявшихся на экранах. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, об этом рассказал во время презентации студии Warner Bros. в рамках выставки CineEurope постановщик картины Джордан Вот-Робертс.

"Это будет самый внушительный Конг. Не три метра, не десять футов, не 30 футов, но не менее 100 футов ростом", – сказал он. Отметим, что в фильме 2005 года, который снял режиссер Питер Джексон, Конг был в три раза меньше. (Для справки: 100 футов — 30 метров).

Вполне вероятно, что столь внушительные физические параметры монстра с Острова черепа оправдываются его последующим столкновением с Годзиллой, которое произойдет на экранах в 2020 году. Ранее утверждалось, что создатели картины "Кинг-Конг: Остров черепа" намерены предложить зрителям версию, объясняющую происхождение огромных представителей животного мира на изолированном острове. Их размеры будет определять некая фантастическая субстанция, существующая исключительно в этом уголке планеты.

Предыдущий фильм о гигантской обезьяне вышел в 2005 году. Тогда его режиссером выступил автор трилогии "Властелин колец" Питер Джексон, для которого это был фильм мечты. В главных ролях "Кинг-Конг: Остров черепа" Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббел и многие другие.