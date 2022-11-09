Киркоров на концерте отхлестал человека букетом по лицу

В социальных сетях предположили, что певец избил фаната, но человек из команды Киркорова рассказал другую версию

9 ноября 2022, 16:15, Илья Звягинцев

Российский певец Филипп Киркоров во время концерта избил человека букетом. Об этом сообщает «Лента».

Как пояснила журналистам представитель исполнителя Екатерина Успенская, избил певец сотрудника охраны. Она опровергла рассуждения на тему того, что Киркоров напал на поклонника.

Представитель певца добавила, что охранник мог не пропустить к Киркорову одного из поклонников, что и вызвало бурную реакцию певца.

Отмечается, что инцидент произошёл в Казахстане. Киркоров подошёл к человеку, сидящему в первом ряду, отхлестал его букетом по лицу, после чего вернулся на сцену.

Ранее amic.ru подготовил топ-5 самых громких скандалов с участием Филиппа Киркорова.

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