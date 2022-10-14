Клаву Коку требуют проверить на оскорбление чувств верующих

Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет с требованием проверить песни Клавы Коки на оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС.

Представители фонда потребовали возбудить в отношении певицы уголовное дело, а следователи уже начали проверку.

Обращение появилось после того, как Клава Кока выступила «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке». Выступление артистки организовали в День знаний во Владивостоке.

Сама певица свою вину отрицает. Она отметила, что выбор места для концерта принадлежит городской администрации.