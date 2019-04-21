Книги семи авторов издадут на средства бюджета Алтайского края
Население сможет прочитать произведения победителей регионального литературного конкурса
Подведены итоги регионального издательского конкурса, сообщает правительство Алтайского края.
За возможность издать свои произведения на средства бюджета боролись почти 50 авторов. В результате только семь из них победили в номинациях конкурса и получили такую возможность.
Так, литература в области краеведения Алтайского края пополнится работой Бориса Бабарыкина "Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII – начале XX века".
Среди дебютантов наиболее достойным сочли творение Галины Бледных "Прогулки по Барнаульской Горе и предгорью".
В прозе равных не было произведению "Семена разноцветных трав" Александра Зуева, а в поэзии – "Осторожно, окрашено!" Юрия Макашева и "Старой гитаре" Василия Нечунаева.
Фонд детской литературы пополнят "Стихи для детей" Леонида Мерзликина и "Добрый ноябрь" Евгении Черновой.
На издание рукописей книг, которые затем попадут на полки библиотек Алтайского края, выделено 1,5 млн рублей.