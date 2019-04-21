Книги семи авторов издадут на средства бюджета Алтайского края

Подведены итоги регионального издательского конкурса, сообщает правительство Алтайского края.

За возможность издать свои произведения на средства бюджета боролись почти 50 авторов. В результате только семь из них победили в номинациях конкурса и получили такую возможность.

Так, литература в области краеведения Алтайского края пополнится работой Бориса Бабарыкина "Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII – начале XX века".

Среди дебютантов наиболее достойным сочли творение Галины Бледных "Прогулки по Барнаульской Горе и предгорью".

В прозе равных не было произведению "Семена разноцветных трав" Александра Зуева, а в поэзии – "Осторожно, окрашено!" Юрия Макашева и "Старой гитаре" Василия Нечунаева.

Фонд детской литературы пополнят "Стихи для детей" Леонида Мерзликина и "Добрый ноябрь" Евгении Черновой.

На издание рукописей книг, которые затем попадут на полки библиотек Алтайского края, выделено 1,5 млн рублей.