Когда граффити – искусство: подборка потрясающих уличных рисунков

фото: under35.me, fishki.net

Стрит-арт (Street art) - направление в современном искусстве, основной частью которого является граффити. Однако не любое граффити можно назвать стрит-артом.

Уличное искусство не портит здание или стены, наоборот, оно украшает и восхищает.

Предлагаем вам подборку удивительных работ из разных уголков света.