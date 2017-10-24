Когда граффити – искусство: подборка потрясающих уличных рисунков
Фотоподборка стрит-арта со всего света
24 октября 2017, 07:45, Екатерина Смолихина
фото: under35.me, fishki.net
Стрит-арт (Street art) - направление в современном искусстве, основной частью которого является граффити. Однако не любое граффити можно назвать стрит-артом.
Уличное искусство не портит здание или стены, наоборот, оно украшает и восхищает.
Предлагаем вам подборку удивительных работ из разных уголков света.
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