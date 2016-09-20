Комика Джима Керри обвинили в содействии смерти его экс-подруги

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Одного из самых высокооплачиваемых голливудских комиков Джима Керри обвинили в содействии смерти своей бывшей девушки Катрионы Уайт, скончавшейся от передозировки медпрепаратов, которые выдаются лишь по назначению врача. Об этом утверждает вдовец 30-летней Уайт Марк Бертон, который подал иск на актера в Верховный суд Лос-Анджелеса, пишет ТАСС.

Бертон обвиняет 54-летнего актера в том, что он использовал "свое несметное богатство и славу", для того чтобы незаконно приобрести и распространить препараты, вызывающие зависимость и являющиеся смертельными из-за этого. Вдовец утверждает, что Уайт была "склонна к депрессии" и "пыталась наложить на себя руки", а Керри об этом знал. Тем не менее комик под вымышленным именем добыл для девушки сильнодействующие препараты, а после того, как его подруга умерла, "пытался замести следы".

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В официальном заявлении в ответ на обвинения актер заявил, что не будет "терпеть эту бездушную попытку использовать меня или женщину, которую я любил". Он подчеркнул, что Уайт столкнулась с трудностями задолго до их знакомства и что "ни в чьей власти не было предотвратить ее трагическую кончину". Керри выразил надежду, что "когда-нибудь люди перестанут пытаться извлекать прибыль из смерти и позволят Катрионе покоиться с миром".

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Агентство пишет, что последнее замечание может касаться утверждения истца. Бертон упрекнул актера в том, что он обещал возместить расходы на похороны женщины, но не сдержал своего слова.

Напомним, Катриону Уайт нашли мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе в сентябре 2015 года. Девушка оставила предсмертную записку, в которой попросила прощения у Джима Керри и написала, что "не годится для этого мира". Следствие сочло, что Уайт покончила с собой из-за передозировки препаратов наркотического действия.

Актер познакомился с девушкой в 2012 году. Они некоторое время встречались, однако вскоре расстались. Разрыв произошел за две недели до смерти Уайт.