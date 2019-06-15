Коммунисты требуют заблокировать сериал "Чернобыль"

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль" от партии "Коммунисты России", сообщает РИА "Новости".

"Все обращения, которые к нам поступают, мы обязаны рассматривать. Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим", – уточнили в пресс-службе ведомства.

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По мнению коммунистов, подлинная трагедия используется западными кинематографистами как объект идеологической манипуляции.

Более того, исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович требует возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала за публичную клевету.

Мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС вышел на экраны 6 мая. Уже в конце месяца он возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb, получив оценку 9,6 балла из 10 возможных.