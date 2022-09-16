Концерт украинской группы «Вопли Видоплясова» в Германии отменили из-за обвинений в фашизме
В сложившейся ситуации музыканты увидели «длинную руку Кремля»
16 сентября 2022, 09:56, Илья Звягинцев
В немецком Гамбурге отменили концерт украинской группы «Вопли Видоплясова». Музыкантам отказали под предлогом того, что они «фашисты».
Лидер группы Олег Скрипка, известный своими скандальными высказываниями, заявил, что музыканты в Германии сталкиваются с «тайными силами», отменяющими концерты.
Скрипка добавил, что на словах Германия поддерживает Украину, а на деле концертные площадки не дают музыкантам выступать.
Он обвинил в происходящем «длинную руку Кремля».
Журналист Евгений Лешан, комментируя ситуацию, отметил, что после отмены концерта музыканты попытались найти другую площадку, но им так же отказали.
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