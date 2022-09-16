Концерт украинской группы «Вопли Видоплясова» в Германии отменили из-за обвинений в фашизме

В немецком Гамбурге отменили концерт украинской группы «Вопли Видоплясова». Музыкантам отказали под предлогом того, что они «фашисты».

Лидер группы Олег Скрипка, известный своими скандальными высказываниями, заявил, что музыканты в Германии сталкиваются с «тайными силами», отменяющими концерты.

Скрипка добавил, что на словах Германия поддерживает Украину, а на деле концертные площадки не дают музыкантам выступать.

Он обвинил в происходящем «длинную руку Кремля».

Журналист Евгений Лешан, комментируя ситуацию, отметил, что после отмены концерта музыканты попытались найти другую площадку, но им так же отказали.