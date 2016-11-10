Кончаловский снимет фильм о футболе к чемпионату мира в России

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Российский режиссер Егор Кончаловский, известный по дилогии "Антикиллер", снимет фильм о футболе, который выйдет к чемпионату мира в России 2018 года. Речь в будущей ленте пойдет о британском турне московского "Динамо" 1945 года. Тогда наша команда провела четыре игры, одержав победу над "Кардифф Сити", "Арсеналом", и сыграла вничью с "Рейнджерс" и "Челси".

"Я сейчас работаю над картиной, как раз к чемпионату мира, о футболе. Были такие знаменитые матчи в 1945 году. Они проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне. Вот мы работаем над этим проектом, я очень надеюсь, что он состоится", — приводит ТАСС слова режиссера, не раскрывая других деталей проекта.

Егор Кончаловский рассказал о своих планах, выступая в рамках форума молодежного событийного туризма "Событие-2016", на который съехались представители молодежных объединений из всех регионов Центрального федерального округа.