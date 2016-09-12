Кончаловского наградили "Серебряным львом" на кинофестивале в Венеции

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Российский режиссер Андрей Кончаловский получил "Серебряного льва" за фильм "Рай" на 73-м международном Венецианском кинофестивале, передает ТАСС.

"Я бы хотел поблагодарить за премию. Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую", - цитирует его агентство. Режиссер добавил, что его картина посвящена России и женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны.

Сюжет строится вокруг трех героев - русской эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного немецкого офицера СС Хельмута.

В фильме снялись супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, а также актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и не только.

Два года назад Кончаловский получил такую же награду за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

Венецианский кинофестиваль проходил с 31 августа по 10 сентября. В основной программе было 20 фильмов. Во главе жюри был британский режиссер Сэм Мендес, который снял последние два фильма бондианы.