Красноярские власти выпустили ролик о туризме с Леонардо Ди Каприо

Министерство культуры Красноярского края опубликовало ролик о туризме в регионе, который собран из нескольких сцен картины "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Ролик с названием "Туризм Красноярского края" выложили на официальном видеоканале министерства культуры края. 47-секундное видео с пометкой "18+" представляет собой нарезку кадров из оскаровского фильма. Например, под надписью "Дружелюбные животные" показывается фрагмент нападения медведя на персонажа Леонардо Ди Каприо.

Ролик заканчивается слоганом фильма: "Я больше не боюсь умирать, мне это не впервой". Далее следует надпись: "Если есть на Земле рай — это Красноярский край".

Картина "Выживший" вышла в прокат в январе 2016 года. Фильм принес второй подряд режиссерский "Оскар" режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту, а также первую статуэтку в карьере Леонардо Ди Каприо.



