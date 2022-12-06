Кухонная лихорадка: лучшие фильмы и сериалы о ресторанном бизнесе

Бары, кафе, рестораны — идеальные кинематографические локации. Наверняка сидя в любимом баре вы не раз хотели узнать, что творится за барной стойкой или на кухне, и о чём думают официанты, обслуживая ваш столик. Из похожих размышлений и фантазий получились хорошие российские сериалы, которые не только приоткрывают зрителям завесу тайны над рабочими интригами в скрытых от глаз посетителей помещениях, но и предлагают любовные, дружеские и даже философские повороты сюжета.

«Ресторан по понятиям»

В комедийном сериале ТНТ с Дмитрием Дюжевым, Владимиром Вдовиченковым, Иваном Кокориным и Владимиром Сычёвым ресторан стал прикрытием для четвёрки друзей, которые арендовали общепитовское помещение для того, чтобы сделать подкоп к банку и ограбить его. Стилистику выбрали максимально непривлекательную — блатную, в меню — чифир, баланда, салат по-бутырски. Однако такая экзотика неожиданно понравилась гостям заведения, и друзьям приходится отдаляться от криминального прошлого, чтобы налаживать ресторанный бизнес. В новом сезоне ресторанов будет даже два — неподалёку открывается максимально непохожее веганское кафе, которое начинает переманивать публику, и во владельцах блатного ресторана просыпается дух авантюризма, чтобы удержать посетителей.

Новый сезон сериала «Ресторан по понятиям» — с 12 декабря в 21:00 на ТНТ

«Пряности и страсти»

Любители индийской кухни, фильм для вас! «Пряности и страсти» полностью пропитан ароматом интриг под соусом карри. Семья индийских эмигрантов решает открыть кафе восточной кухни напротив знаменитого мишленовского ресторана под руководством героини оскароносной Хелен Миррен («Анна», «Аудиенция»). Конкуренты с презрением относились к новым соседям, пока не узнали о совершенном вкусе юного повара. Эта история о разрушении стереотипов. О ней с уверенностью можно сказать — «не суди книгу по обложке».

«Две девицы на мели»

Американский ситком, созданный великим Майклом Патриком Кингом, автором «Секса в Большом городе», рассказывает о двух подругах, которые мечтают о своём собственном магазине кексов и ради этого трудятся официантками. Российская адаптация ситкома носит то же название, главные роли в ней сыграли звезда телеканала ТНТ Ольга Картункова и актриса Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым»). В нашем ситкоме героини едва сводят концы с концами и поэтому работают в кафе, где каждую секунду происходит масса забавных ситуаций с посетителями, барменами и другим персоналом.

«Бар «На грудь»

Замысел сериала о том, какие монологи может услышать официантка в питерском баре, вырос из одноимённой короткометражки актрисы Ирины Вилковой («Полицейский с Рублёвки»). Казалось бы, идея лежала на поверхности, ведь что может быть кинематографичнее, чем случайные разговоры в ночных питейных. Несмотря на то, что жанр у сериала комедийный, его сложно назвать ситкомом, ведь каждая серия — это небольшая философская зарисовка о том, что волнует и тревожит людей, пришедших пропустить стаканчик.

«Шеф Адам Джонс»

Красивая еда и идеально подобранный актёрский состав дают приятное комбо для вечернего просмотра. В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара Адама Джонса, который из-за своего пагубного пристрастия теряет собственный ресторан в Париже. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды Мишлена. В главной роли — красавчик Брэдли Купер. На втором плане не менее известный Омар Си, запавший всем в душу из-за фильма «1+1». Женский каст тоже радует: Эмма Томпсон и Лили Джеймс.