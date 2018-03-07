Культурный подарок: как провести 8 марта и куда сводить женщин на праздник

8 марта - это выходной день, так что освободившееся время можно провести с пользой и посетить какое-либо культурное мероприятие, а вот какое - смотрите в нашем гиде.

8 марта барнаульскую публику с Международным женским днем поздравят сразу двумя легендарными балетами. Показы пройдут в театре драмы в 15:00 и 19:00, 0+.

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Общество "Кто на кухне хозяин": випы города показали, как нужно поздравлять женщин

Первым станет балет по сказке Шарля Перро "Золушка" с музыкой Сергея Прокофьева и хореографией Хасана Усманова, вторым - "Лебединое озеро", музыка Петра Чайковского, хореография Мариуса Петипа, в редакции Хасана Усманова.

Эти шедевры хореографии в Барнаул привезет молодая, но успешная московская труппа танца "Классический Русский балет". Среди ее участников выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

На экспериментальной сцене театра драмы покажут спектакль "Два ангела, четыре человека", 16+. Как говорят в драме, в главном герое Пашкине многие узнают себя или кого-то из соседей, а в ангеле-Стронциллове – аферистов, которые попадались в жизни почти всем. Начало в 17:30.

В музкомедии можно будет увидеть оперетту "Летучая мышь", начало в 17:00, 12+.

В Молодежном театре Алтая зрителей ждут на премьеру моногатари по мотивам японских сказок "Четыре веера из шкатулки". По сюжету, добрый и мудрый сказитель Гидаю откроет волшебную шкатулку, и по взмаху волшебного веера перед зрителями появятся персонажи японских сказок в характерных для этой страны красочных нарядах и масках. Они поведают зрителям удивительные истории, сопровождая каждый рассказ выразительной пластикой и танцами.

Также в Международный женский день можно посетить две выставки в галерее "Бандероль", 0+. Не так давно здесь открылась экспозиция художницы Карины Мажангулян "Зов Армении".

"Это первая персональная выставка Карины. Для неё живопись – это способ релаксации и терапии. Используя преимущественно мастихин, тугими мазками она не пишет, а лепит изображение. Плотная, рельефная живописная манера помогает ей создать свой собственный образ этой прекрасной страны, которая бесконечно тянет и зовет её", — говорят в галерее.

Кроме того, свои работы представит известный мастер Алтайского края Евгения Октябрь и ее ученики. Выставка получила название "Дыхание весны". Яркие краски, свободные мазки и оживающие на полотнах цветы зададут всем посетителям экспозиции по-настоящему весеннее настроение.

Если вы думаете, куда сходить с ребенком, то имейте в виду, что в 11:00 и 13:00 в театре кукол "Сказка" покажут "Спящую красавицу", 5+. А в МТА в 12:00 начнется интерактивный спектакль по мотивам русских народных сказок "Колобок", 0+.