Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм
Режиссёр не стал лукавить и говорить о том, что он одинаково любит все свои картины
18 ноября 2022, 09:03, Илья Звягинцев
Известный голливудский режиссёр Квентин Тарантино назвал свой фильм, который он считает лучшим. Его слова передаёт Variety.
«Я, конечно же, мог сказать что-то вроде: «Ох, да все мои фильмы мне как дети». Но я действительно думаю, что самый лучший из них — это «Однажды в... Голливуде», — сказал Тарантино в эфире SiriusXM.
Напомним, что картина вышла в прокат в 2019 году. Главные роли в ней исполнили Бред Питт, Леонардо ди Каприо и Марго Робби.
Фильм получил десять номинаций на «Оскар», а Бреду Питту вручили статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.
В прокате лента собрала 374 млн долларов.
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