Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм

Известный голливудский режиссёр Квентин Тарантино назвал свой фильм, который он считает лучшим. Его слова передаёт Variety.

«Я, конечно же, мог сказать что-то вроде: «Ох, да все мои фильмы мне как дети». Но я действительно думаю, что самый лучший из них — это «Однажды в... Голливуде», — сказал Тарантино в эфире SiriusXM.

Напомним, что картина вышла в прокат в 2019 году. Главные роли в ней исполнили Бред Питт, Леонардо ди Каприо и Марго Робби.

Фильм получил десять номинаций на «Оскар», а Бреду Питту вручили статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

В прокате лента собрала 374 млн долларов.