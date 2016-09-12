Летний Кубок КВН из Владивостока увезли "Союз" и "ДАЛС"

Фото: официальный сайт КВН

Летний кубок КВН, который впервые прошел во Владивостоке в концертно-спортивном комплексе "Фетисов-Арена", выиграли команды "Союз" и "Детективное агентство "Лунный свет".

Игру посетило около пяти тысяч человек. Для Кубка специально был переоборудован главный спортивный комплекс Дальнего Востока. В частности, декорации были выполнены в стиле знаменитого вантового моста во Владивостоке, который претендует на право попасть на новые купюры в 200 и 2000 рублей.

За Кубок сражались чемпионы двух последних лет – Сборная Камызякского края по КВН, а также "Союз" из Тюмени. Помогали им "ГородЪ Пятигорск" и "ДАЛС". В итоге с перевесом в две десятые победу одержали "СОЮЗ" и "ДАЛС". К слову, для самой поющей команды КВН этот Кубок достается второй год подряд. Они же получили специальный приз от банка "Открытие" – 400 тысяч рублей.

В состав жюри вошли режиссёр Юлий Гусман, актер Константин Лавроненко, режиссеры Федор Бондарчук и Павел Лунгин, а также телеведущие Валдис Пельш и бывшие кавээнщики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Отметим, что эфир Летнего Кубка КВН будет показан уже осенью. Впереди же любителей игры ждут две полуфинальные игры и юбилейный концерт в честь 55-летия КВН.