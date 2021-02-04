Лев Лещенко высказался о творчестве современных певцов

Российский певец Лев Лещенко высказался о творчестве современных исполнителей. По словам эстрадного артиста, они являются скороспелыми продуктами.

"Вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло", – сказал Лещенко в эфире программы "Легенда" на RTVI.

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Как пояснил артист, на данный момент в стране нет певцов, поэтесс или композиторов – вместо них есть "медиалица", за которыми следит молодежь. При этом современные деятели эстрады не имеют классического образования, а потому они выпускают "тум-бум-тум" и два слова, которые можно трактовать как угодно".

Также Лещенко признался, что во время пандемии коронавируса изучил творчество популярных у молодого поколения певиц Гречки, Клавы Коки и репера Оксимирона. "Это мне необходимо как учителю. Я не преподаю сейчас, но, во всяком случае, меня иногда спрашивают журналисты <...> я должен быть в материале", – сказал артист.

Отдельно народный артист РСФСР рассказал анекдот об ученике, который оказался востребованным, имея только начальные навыки игры на инструменте. При этом Лещенко отметил, что это не касается артистов, которые "чего-то добились", вроде репера Моргенштерна и певицы Ольги Бузовой.