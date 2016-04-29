Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев срочно госпитализирован
Ближайшие концерты коллектива отменены по состоянию здоровья фронтмена группы
29 апреля 2016, 22:01
Фото: Andrei Ladygin/ globallookpress.com
Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев был срочно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга.
О том, что фронтмен легендарного музыкального коллектива попал в больницу сообщается на официальном сайте "Алисы".
"Костя срочно госпитализирован. Ближайшие концерты отменяются", - говорится в сообщении.
По данным LifeNews, музыкант находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из клиник Северной столицы.
Напомним, что 57-летний музыкант уже давно считается одним из самых авторитетных персон отечественной рок-сцены.
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