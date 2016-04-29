Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев срочно госпитализирован

Фото: Andrei Ladygin/ globallookpress.com

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев был срочно госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга.

О том, что фронтмен легендарного музыкального коллектива попал в больницу сообщается на официальном сайте "Алисы".

"Костя срочно госпитализирован. Ближайшие концерты отменяются", - говорится в сообщении.

По данным LifeNews, музыкант находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из клиник Северной столицы.

Напомним, что 57-летний музыкант уже давно считается одним из самых авторитетных персон отечественной рок-сцены.