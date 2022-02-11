Лидер группы "Чайф" сравнил Барнаул с Екатеринбургом

Лидер группы “Чайф” Владимир Шахрин сравнил Барнаул с Екатеринбургом. 8 февраля коллектив выступил в нашем городе — музыканты прогулялись по краевой столице и поделились своими впечатлениями в группе во “ВКонтакте”.

В соцсети участники коллектива рассказали о своих путешествиях — каждый пост сопровождался видеороликами, в которых они показали наиболее яркие моменты.

“Оказывается, Урал с Барнаулом связывает Демидовская вотчина. Он строил тут первые заводы. Так что город при заводе, как, собственно, и Екатеринбург. Мы города одних генетических кровей”, — заявил Шахрин.

Рокеру приглянулась мозаика на домах, расположенных по проспекту Ленина, и часы на старых зданиях. Шахрин сравнил центр Барнаула с районом Уралмаша в Екатеринбурге. “Башенки с часами – это фишечка города”, — сказал он, увидев Дом под шпилем.

Также музыкант побывал в “Горной аптеке”, где его особенно заинтересовала карта старого Барнаула. Шахрин заявил, что “это практически точная копия старого Екатеринбурга”.