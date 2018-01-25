Лидер группы The Fall Марк Смит скончался на 61-м году жизни

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Британский музыкант, автор песен и вокалист постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит умер на 61-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Press Association и слова менеджера группы.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем об уходе Марка Эдварда Смита", - заявил менеджер, добавив, что Смита не стало утром в среду, 24 января.

Музыкант основал группу The Fall в 1976 году в Манчестере. Коллектив оказал значительное влияние на развитие альтернативного рока. В 2017 году группе пришлось отменить ряд концертов из-за здоровья вокалиста.

За время своего существования The Fall выпустила 32 студийных альбома. Последний - New Facts Emerge - вышел осенью минувшего года и занял 35-е место в британских музыкальных рейтингах. Агентство подчеркивает, что творчество Смита также сильно повлияло на группы Pavement, Sonic Youth и на нью-йоркский панк-рок начала 2000-х годов.

Также сообщается, что Смит сотрудничал с такими группами, как Gorillaz, Elastica, Coldcut и Mouse on Mars.