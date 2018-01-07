Литовского актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Известный литовский актер, народный артист СССР Донатас Банионис, а также литовский скрипач и дирижер, народный артист СССР Саулюс Сондецкис в советский период работали на КГБ. Как сообщает Росбалт со ссылкой на заявление Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы, на сайте kgbveikla.lt указано, что Донатанас Банионис работал по именем "Бронюс".

По информации Центра, он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. Веб-сайт, представляющий деятельность КГБ, описывает его визит в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.

"До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы", — говорится на сайте.

Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году.

Любопытно, что сын Баниониса — Раймундас Банионис, режиссер, проживающий сейчас в Литве, в интервью заявил, что ошарашен новостью о том, что его отец сотрудничал с КГБ. Раймундас Банионис рассказал, что его отец ездил в 1970 году в США, перед поездкой прошел инструктаж, как себя там вести, но не более того.

Донатас Банионис, известный, прежде всего, по работе в картине Андрея Тарковского "Солярис", скончался в 2014 году.