Литва объяснила недопуск Олега Газманова в страну

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Власти Литвы прокомментировали инцидент, связанный с недопуском в страну известного российского певца Олега Газманова.

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Культура Российского певца Олега Газманова не пустили в Литву

Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, данный факт прокомментировал глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, отметивший: "В общих чертах могу сказать, что это связано с агрессивной пропагандой российской агрессии в отношении соседних стран".

Более подробную информацию чиновник отказался предоставить, сославшись на невозможность нарушения закона о защите личных данных.

По словам Линкявичюса, в 2016 году по различным причинам во въезде в Литву было отказано порядка 2,7 тысячи человек.

Напомним, что об отказе въехать в Литву ранее сообщил сам Олег Газманов, заявив, что его не выпускали из аэропорта Вильнюса, несмотря на наличие шенгенской визы.