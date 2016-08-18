Литва объяснила недопуск Олега Газманова в страну
Причины кроются в "пропаганде российской агрессии"
Фото: zborg.ru
Власти Литвы прокомментировали инцидент, связанный с недопуском в страну известного российского певца Олега Газманова.
Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, данный факт прокомментировал глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, отметивший: "В общих чертах могу сказать, что это связано с агрессивной пропагандой российской агрессии в отношении соседних стран".
Более подробную информацию чиновник отказался предоставить, сославшись на невозможность нарушения закона о защите личных данных.
По словам Линкявичюса, в 2016 году по различным причинам во въезде в Литву было отказано порядка 2,7 тысячи человек.
Напомним, что об отказе въехать в Литву ранее сообщил сам Олег Газманов, заявив, что его не выпускали из аэропорта Вильнюса, несмотря на наличие шенгенской визы.