Лолита рассказала, почему рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская призналась, что сильно переживает из-за расставания со своим пятым мужем – теннисистом и тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

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В интервью изданию "Собеседник" исполнительница рассказала, что часто думает об этом и может не спать на нервной почве по нескольку дней. Она сильно похудела.

"Знаю, что в районе талии скинула 14 сантиметров, – рассказала Лолита. – Гримеры и визажисты радуются – им нравится, когда я в такой форме. Буду стараться ее держать и в дальнейшем".

Раскрыла артистка и причину решения о расставании. Его, кстати, приняла не она, а ее супруг.

"Мы с Димой совершили большую ошибку, потому что не работали над нашими отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он, – уверена Лолита. – А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!".

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Официально они с Ивановым все еще муж и жена – нет времени на бракоразводный процесс. Певица не теряет надежду, что не все еще потеряно.

"Нужно было лишний раз обняться, взяться за руки и сказать: "А ну как мы сейчас все исправим!" Не знаю, случится ли. Все зависит от Димы, – призналась поп-исполнительница. – Но мои мозги заняты моим еще не бывшим, а официальным мужем".

В ближайших ее планах значится поход к врачу-психотерапевту. Лолита надеется, что он поможет ей пережить навалившийся стресс и нормализовать сон.

До этого Лолита была замужем четыре раза. Мужьями певицы были актер Александр Беляев, Виталий Милявский (по словам артистки, брак был фиктивным), шоумен Александр Цекало и бизнесмен Александр Зарубин.