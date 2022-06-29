Ляйсан Утяшева мечтает съездить на Алтай

28 июня российской телеведущей и заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой исполнилось 37 лет. В честь дня рождения она опубликовала в своём Telegram-канале список интересных фактов о себе, один из которых — мечта побывать на Алтае.

«Мечтаю погрузиться в просторы Алтая. Если вы знаете лучшие места, буду очень благодарна за рекомендации», — написала она, не уточнив, какой именно Алтай имеет в виду.

Среди других фактов спортсменка перечислила, что она «очень домашняя», «совершенно не мнительная», «невероятно упёртая и очень верная своим друзьям». Также она рассказала, что обожает фильм «Гладиатор» и сериалы «Викинги», «Острые козырьки» и «Карточный домик».

«Любимая актриса из сериалов — Робин Райт. Из полнометражных фильмов — Анджелина Джоли, Моника Беллуччи... Обожаю М. А. Врубеля. Раньше на каждый мой день рождения мы с мамой ходили в Третьяковскую галерею. Я не могла оторваться от картины „Демон сидящий“. Любимое время года — лето, месяц — июль», — перечисляет факты о себе экс-гимнастка.

Утяшева также обожает наблюдать многогранный цвет молодой зелени в природе, предпочитает в одежде чёрный и красный (изредка — белый), верит, что всё происходит не просто так, а в людях ценит честность, чувство юмора и доброту.

Она призналась, что является «страшным трудоголиком», а также обожает клюкву, красную смородину и семечки. Кроме того, она очень любит сидеть с детьми у костра.