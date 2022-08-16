Любовь Успенская рассказала, как Алтай поможет России преодолеть санкции
По мнению артистки, ограничения со стороны Запада идут ему же во вред
16 августа 2022, 08:16
Санкции Запада пойдут русскому народу на пользу, и в первую очередь за счёт Алтая и Подмосковья от этого выиграет сфера туризма, заявила певица Любовь Успенская порталу BLITZ+.
По её мнению, ограничения со стороны недружественных стран — «это всё смешно» и «детский сад».
«Я считаю, что все эти санкции во вред тем, кто эти санкции придумал. Не хотите, так мы будем сами жить. У нас есть Подмосковье, Алтай. Сейчас многие увидели наши прекрасные места. У нас такая страна богатая. Они ещё будут умолять и просить, чтобы мы к ним приехали», — рассказала 68-летняя артистка.
Напомним, 13 августа в Алтайском крае выступил Александр Розенбаум. Музыкант дал бесплатный концерт в селе Берёзовка Чарышского района.
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