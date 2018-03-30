Максим Фадеев посвятил песню погибшим при пожаре в Кемерово

Фото: muz1.tv

Композитор Максим Фадеев разместил в своих аккаунтах в соцсетях песню "Ангел", посвященную жертвам пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет канал "360".

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Фадеев отметил, что принципиально не собирается продавать трек через стриминговые сервисы: песня будет находиться в свободном доступе, чтобы каждый мог ее послушать и поделиться с близкими.

Композитор рассказал, что написал песню несколько лет назад для друга, у которого погиб сын. Когда тот услышал о трагедии в Кемерово, то позвонил Фадееву и попросил исполнить ее для всех, так как композиция помогла пережить ему страшную утрату.

"Ты все равно жив и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив, и ангелы с тобою легко летят высоко", - цитирует канал слова песни.

Подчеркивается, что в соцсетях пользователи высоко оценили поступок Фадеева.

Напомним, пожар в кемеровской "Зимней вишне" вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека.