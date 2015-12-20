Маленьким барнаульцам покажут мюзикл "Буратино и волшебный ключик"
20 декабря в Барнауле пройдут два представления мюзикла "Буратино и волшебный ключик".
20 декабря 2015, 10:00
Детский мюзикл "Буратино и волшебный ключик" пройдет в воскресенье, 20 декабря в 11.00 и 14.00 в барнаульском концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Фото:http://www.altairegion22.ru
В представлении задействованы Государственный оркестр "Сибирь" имени Евгения Борисова, театр песни "Фа-соль" и театр-студия эстрадного танца "Хорошки".
Режиссер постановки - Михаил Смолянников, художник – Виктор Гаан, аранжировкой музыки занимался главный дирижер оркестра Николай Комиссаров.
Еще одно представление пройдет уже в следующем году - 4 января в 11.00.
Комментарии
Новости партнеров