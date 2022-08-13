Марафон культовой анимации для взрослых пройдёт в Барнауле

Марафон лучших сериалов телеканала для взрослых 2х2 пройдёт в Барнауле 16 августа. Зрителям покажут культовые сериалы студии анимации 2х2 и независимых аниматоров: «Нигдегород и его окрестности», «Возврату не подлежит», «Подозрительная Сова», «Осторожно, Киберземляне!», «9 жизней».

«Городской кинотеатр 2х2» — часть большой промокампании «Лето свиданий на 2х2». Ведь просмотр анимации от 2х2 — отличный повод провести свидание с тем, кто разделяет любовь к анимации, или найти вторую половинку с похожими увлечениями. Все показы пройдут в пабе «Крафтер» с 20:00 до 23:00.

«2х2 всегда был платформой для общения и знакомств единомышленников по всей России. Бот Animatch2x2 мы сделали для знакомств онлайн, а „Летний кинотеатр 2х2“ поможет любителям взрослой анимации найти друзей в реальности по всей стране», — говорит директор 2х2 Денис Всесвятский.

Чтобы попасть на просмотр, то необходимо зарегистрироваться по ссылке https://marafon-animacii.timepad.ru/event/2131903/.

