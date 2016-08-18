Мартин Скорсезе снимет Аль Пачино и Де Ниро в своем новом фильме

Известный американский режиссер Мартин Скорсезе выпустит многострадальный фильм "Ирландец" в 2018 году. Главные роли в картине впервые за долгое время сыграют Роберт Де Ниро и Аль Пачино.

Известно, что фильм расскажет о работавшем на мафию киллере Фрэнке "Ирландце" Ширане, которому приписывают более 25 убийств. Среди жертв был, в частности, профсоюзный лидер Джимми Хоффры, пропавший без вести летом 1975 года.

К съемкам Скорсезе намерен приступить в начале следующего года. "Ирландец" — четвертый проект, где Аль Пачино и Роберт Де Ниро сыграют вместе. До этого они играли в таких картинах, как "Схватка", "Крестный отец 2" и "Право на убийство".

Отметим, что новый фильм Мартина Скорсезе "Молчание", рассказывающий о двух священниках-иезуитах, которые подвергаются насилию и преследованиям во время странствия в Японию, должен появиться на экраны до конца года. При этом еще не вышло ни одного трейлера исторической драмы с Адамом Драйвером и Эндрю Гарфилдом в главной роли. Ожидалось, что Скорсезе закончит работу над проектом к Венецианскому кинофестивалю, но не получилось. Последний фильм режиссера является "Волк с Уолт-стрит" с Леонардо Ди Каприо.