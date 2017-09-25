"Мать-природа — твоя аллегория". Музыканты записали клип про Алтайский край

Музыканты Юрий Мещеряков и Артем Востриков написали молодежный гимн Алтайского края. Его презентация прошла летом 2017 года на фестивале "АТР". Спустя несколько месяцев в интернете опубликован клип на песню, который снял барнаульский режиссер Андрей Нартыш.

В песне есть такие строчки: "Мать-природа — твоя аллегория", "Не описать достояние твоей красоты, ты — достояние нации, жемчужина Сибири". Ну а припев звучит еще более мощно: "Если есть на свете рай — это Алтайский край".

Предлагаем самим ознакомиться с клипом на песню Юрия Мещерякова.