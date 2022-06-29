Михаил Ефремов может выйти на свободу уже через месяц

Российский актёр Михаил Ефремов, осуждённый в 2020 году за смертельное ДТП, надеется выйти на свободу уже в августе этого года. Об этом сообщил его адвокат Владимир Васильев, передаёт «Экспресс Газета».

Он напомнил, что уже скоро у артиста пройдёт четверть срока.

«И по закону он может подать прошение о смене режима на принудительные работы. И если его удовлетворят, сможет устроиться в свой театр и выплачивать 10% от заработка. Таким образом, всего через месяц Ефремов может выйти на свободу», — сказал юрист.

В июне 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.