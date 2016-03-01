Могилу Уильяма Шекспира просканировали к 400-летию со дня его смерти

Сканирование могилы поэта Уильяма Шекспира произведено с помощью радара в городе Стратфорд-на-Эйвоне в Великобритании, пишет ТАСС.

Как сообщается, специалисты не раскапывали могилу поэта, но провели сканирование, чтобы исследовать подземелье. Результаты сканирования будут представлены позже.

В алтарной части церкви недалеко от могилы Шекспира расположены еще четыре надгробия, под которыми покоятся останки членов семьи драматурга – его жены Анны (Энн), дочери Сюзанны, зятя Джона Холла и первого мужа внучки Елизаветы (Элизабет) Томаса Нэша. Существуют недоказанные версии, например, что под надгробиями может оказаться семейный склеп или что могила драматурга и вовсе пуста. В любом случае результаты сканирования приоткроют хотя бы какую-то завесу тайны над этим захоронением.

Сканирование приурочено к 400-летию со дня смерти Шекспира.