Молодёжь Алтайского края купила более двух тысяч билетов в кино по «Пушкинской карте»

С 1 февраля 2022 года к всероссийской программе для молодёжи «Пушкинская карта» присоединились и кинотеатры. За это время жители Алтайского края купили более двух тысяч билетов в кино, сообщает Минкульт региона.

Напомним, в этом году баланс карты для россиян от 14 до 22 лет составляет пять тысяч рублей. Из них две можно потратить на кинотеатры.

На сегодняшний день в Алтайском крае к проекту «Пушкинская карта» присоединились 14 кинотеатров и кинозалов: барнаульский «Пионер», сеть «Киномир» в Барнауле и Бийске, а также кинозалы в Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Алтайском, Ключевском, Кулундинском, Смоленском районах.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 30 учреждений культуры Алтайского края — краевые и муниципальные театры, музеи, концертные организации, дома культуры, кинотеатры и кинозалы.